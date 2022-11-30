Дедалі більше китайських компаній переїжджають до Сінгапуру

Китайські компанії переїжджають до Сінгапуру через напруження відносин Пекіна і Вашингтона.
Про це повідомляє Financial Times.
Ці компанії наслідують приклад онлайн-рітейлера Shein, виробника електромобілів Nio і постачальника ІТ-послуг Cue, які одними з перших перевели свої материнські компанії або глобальні штаб-квартири до Сінгапуру, зареєструвалися на фондовій біржі, придбали місцевий бізнес і створили там спільні підприємства.
Реєстрація китайського бізнесу в Сінгапурі не є новим явищем, але банкіри пояснюють, що зараз спостерігається поспіх з боку китайських груп до створення холдингових компаній, щоб захистити свій бізнес у майбутньому через напруження між США та Китаєм.
Точна кількість китайських компаній, що створюються, незрозуміла, оскільки Сінгапур не розкриває країну походження у своїй публічній статистиці. Однак один юрист сказав, що внутрішній дослідницький відділ його фірми виявив, що цього року в Сінгапурі було створено понад 500 нових китайських компаній, що, за оцінками експертів, є зростанням у порівнянні з попередніми роками.
Очікується, що Сінгапур отримає вигоду від цієї тенденції, оскільки прагне утвердитися як світовий фінансовий центр. У вересні він випередив Гонконг як найбільший фінансовий центр Азії і посів третє місце після Нью-Йорка та Лондона, свідчить Індекс світових фінансових центрів.
Традиційно вибором для багатьох таких компаній був Гонконг, проте політика Пекіна підштовхує компанії до кращого вибору.
Про це повідомляє Financial Times.
Ці компанії наслідують приклад онлайн-рітейлера Shein, виробника електромобілів Nio і постачальника ІТ-послуг Cue, які одними з перших перевели свої материнські компанії або глобальні штаб-квартири до Сінгапуру, зареєструвалися на фондовій біржі, придбали місцевий бізнес і створили там спільні підприємства.
Реєстрація китайського бізнесу в Сінгапурі не є новим явищем, але банкіри пояснюють, що зараз спостерігається поспіх з боку китайських груп до створення холдингових компаній, щоб захистити свій бізнес у майбутньому через напруження між США та Китаєм.
Точна кількість китайських компаній, що створюються, незрозуміла, оскільки Сінгапур не розкриває країну походження у своїй публічній статистиці. Однак один юрист сказав, що внутрішній дослідницький відділ його фірми виявив, що цього року в Сінгапурі було створено понад 500 нових китайських компаній, що, за оцінками експертів, є зростанням у порівнянні з попередніми роками.
Очікується, що Сінгапур отримає вигоду від цієї тенденції, оскільки прагне утвердитися як світовий фінансовий центр. У вересні він випередив Гонконг як найбільший фінансовий центр Азії і посів третє місце після Нью-Йорка та Лондона, свідчить Індекс світових фінансових центрів.
Традиційно вибором для багатьох таких компаній був Гонконг, проте політика Пекіна підштовхує компанії до кращого вибору.
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