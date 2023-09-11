ПС ЗСУ знищили 12 із 12 "Шахедів", запущених росією

11:45 11 вересня Київ, Україна

У ніч з 11 на 12 вересня 2023 року Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) знищили 12 із 12 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Шахед", запущених росією в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.



Цю інформацію повідомили Повітряні сили ЗСУ та Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ, під час національного телемарафону.



Упродовж зазначеної ночі ворог атакував ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, а саме з районів Єйська та Приморсько-Ахтарська. У відповідь на ці загрози, ЗСУ активували зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.



За результатами координованих дій Повітряних сил та інших компонентів українських збройних сил, включно з протиповітряною обороною, було знищено 12 БПЛА "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БПЛА невстановленого типу.



Крім того, ворожі сили застосували тактичну авіацію в Дніпропетровській області, випустивши ракети Х-31П і керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків Су-34 і Су-35. За попередніми даними, не було втрат з боку ЗСУ, але інформація з цього питання продовжує уточнюватися.



Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував про збиті дрони в регіоні Сумщини і повідомляв, що більшість ракет, випущених ворогом, не досягли своїх цілей.