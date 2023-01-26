ПС ЗСУ збили всі запущені вночі рф БПЛА

08:37 26 січня Київ, Україна

У ніч на четвер, 26 січня, російські агресори запустили 24 дрони-камікадзе. Усі вони були збиті. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди".

"Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.