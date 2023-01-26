ПС ЗСУ збили всі запущені вночі рф БПЛА

У ніч на четвер, 26 січня, російські агресори запустили 24 дрони-камікадзе. Усі вони були збиті. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди".
Зазначається, що пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди".
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.
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