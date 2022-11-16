ПС ЗСУ проаналізували кількість ракет, випущених росією

15 листопада агресор випустив по Україні 96 крилатих ракет, авіаційних ракет, ударних дронів Shahed та інших безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил України.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил України.
Повідомляється, що протиповітряна оборона України у вівторок збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 дронів Shahed-136/131, один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10”.
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