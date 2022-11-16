ПС ЗСУ проаналізували кількість ракет, випущених росією

12:38 16 листопада Київ, Україна

15 листопада агресор випустив по Україні 96 крилатих ракет, авіаційних ракет, ударних дронів Shahed та інших безпілотників.



Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил України.

"За уточненою інформацією, 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10"", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що протиповітряна оборона України у вівторок збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 дронів Shahed-136/131, один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10”.