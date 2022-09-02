ЗС України обманом змусили військових росії стріляти по дерев'яних "HIMARS" - ЗМІ

16:20 30 серпня Київ, Україна

Україна створила хибні цілі, схожі на HIMARS, і ввела в оману військовослужбовців росії.

Росіяни витрачали дорогі крилаті ракети великої дальності заради ураження цих псевдоцілей. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на докази у вигляді фотографій.



Хибні РСЗВ зроблені з дерева. Проте через об'єктив російських безпілотників їх неможливо відрізнити від справжньої артилерійської батареї.

"Коли БПЛА бачать цю батарею, вона схожа на VIP-мішень", - розповів український чиновник.

За кілька тижнів фальшиві РСЗВ взяли на себе не менше 10 крилатих ракет типу Калібр, - зазначив інший чиновник.



Використання фейкових ракетних систем як приманки, про яке раніше не повідомлялося - одна з багатьох асиметричних тактик, які вдалися ЗСУ.



Знищення дерев'яних копій частково пояснює чому росіяни запевняли, що вони "знищили HIMARS". Однак названа кремлем кількість "уражених" цілей не відповідає фактичній кількості цих РСЗВ, які має Україна.

"Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми відправили", - зазначив один із дипломатів США.

Зазначимо, що тактика маскування зброї з метою обману використовувалася раніше. Зокрема, росіяни купували надувну імітацію Міг-31. Югославські сили Слободана Мілошевича використовували макети танків та фальшиві мішені проти сил НАТО під час війни у Косово.