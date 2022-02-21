ВР заборонить продаж електронних сигарет неповнолітнім

15:45 29 вересень Київ, Україна

Верховна Рада введе заборону на продаж електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, громадянам, які не досягли повноліття.

Відповідне рішення підтримали 272 народні депутати України.



Законопроєктом передбачається внесення змін до законодавства в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами.



Так, за продаж неповнолітнім електронних сигарет і рідин для них передбачається штраф у розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян. Такий же штраф передбачається за торгівлю пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, електронними сигаретами з рук.



Також передбачається, що на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет.



Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ініціював зміни до законодавства, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні.