ВРУ: Україна визнає право Ізраїлю на самооборону

12:50 13 травень Київ, Україна

Українські парламентарії закликають Ізраїль і Пакистан до мирного врегулювання конфлікту між їхніми країнами.

Про це повідомляє пресслужба парламенту у четвер, 13 травня.

"В Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за триваючим останні дні загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю, а також удари ЦАХАЛу у відповідь тривають вже третю добу", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Україна, яка також страждає від збройного конфлікту, розв'язаного Росією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань.