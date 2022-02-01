ВРУ: Україна визнає право Ізраїлю на самооборону
12:50 13 травень Київ, Україна
Українські парламентарії закликають Ізраїль і Пакистан
до мирного врегулювання конфлікту між їхніми країнами.
Про це повідомляє пресслужба парламенту у четвер, 13 травня.
"В Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за триваючим останні дні загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю, а також удари ЦАХАЛу у відповідь тривають вже третю добу", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що Україна, яка також страждає від збройного конфлікту, розв'язаного Росією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань.
"Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити всіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", - зазначено в заяві народних депутатів.
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