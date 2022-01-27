ВРУ розгляне закон Про ЗМІ вже в травні

Терміни прийняття законопроєкту Про медіа занадто затягнуті, тому до кінця поточного місяця він в терміновому порядку буде внесений на голосування в ВРУ.
Про це заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в неділю, 9 травня.
"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці (цього місяця - ред.). Принаймні, ми ставимо собі це за мету", - уточнив міністр.
При цьому він зазначив, що закон терміново необхідно допрацьовувати.
"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці (цього місяця - ред.). Принаймні, ми ставимо собі це за мету", - уточнив міністр.
При цьому він зазначив, що закон терміново необхідно допрацьовувати.
На думку урядовця, українські медіа потребують регулювання.
Нагадаємо, 85% редакторів українських ЗМІ не підтримують закон Про медіа в нинішній редакції, 6% - підтримують, а 9% - або утримуються від підтримки, або не вивчали або не вважають актуальною цю законодавчу ініціативу.
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