ВРУ розгляне закон Про ЗМІ вже в травні

06:40 10 травень Київ, Україна

Терміни прийняття законопроєкту Про медіа занадто затягнуті, тому до кінця поточного місяця він в терміновому порядку буде внесений на голосування в ВРУ.

Про це заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в неділю, 9 травня.



"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці (цього місяця - ред.). Принаймні, ми ставимо собі це за мету", - уточнив міністр.



При цьому він зазначив, що закон терміново необхідно допрацьовувати.

"За цей час, поки обговорюється закон про ЗМІ, він вже трохи відстає від реалій. Закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку", - сказав Ткаченко.

На думку урядовця, українські медіа потребують регулювання.

"Всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі, і така регуляція починається в Америці. Тому, вибачте, будемо рухатися разом з цивілізованим світом", - підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, 85% редакторів українських ЗМІ не підтримують закон Про медіа в нинішній редакції, 6% - підтримують, а 9% - або утримуються від підтримки, або не вивчали або не вважають актуальною цю законодавчу ініціативу.