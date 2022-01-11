ВРУ прийняла поправки до Земельного кодексу України

14:59 28 квітень Київ, Україна

ВРУ прийняла зміни до Земельного кодексу України, згідно з якими іноземці, особи без громадянства або іноземні юридичні особи отримують полегшений доступ до придбання у власність земельних ділянок.



За зміни на засіданні в середу проголосували 284 народних депутати.



У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів в комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він припускає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.



Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок.

"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с/г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати право власності на земельні ділянки с/г призначення, така земділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. У першому читанні цей законопроєкт проголосували ще в листопаді 2019 року. У грудні 2020 року його відправили на повторне, друге читання.