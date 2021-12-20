ВРУ прийняла поправки до закону про продаж лікарських засобів

12:45 17 листопад Київ, Україна

Рада ухвалила поправки до законопроєкту щодо продажу лікарських засобів дітям. Сам закон було ухвалено ще у червні поточного року.



Згідно з поправками, будуть внесені зміни до адмінпорушень, які передбачають запровадження штрафів за продаж ліків без рецепта лікаря та продаж дітям до 14 років (включаючи інтернет-продаж).



При першому порушенні штраф становитиме від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошовому еквіваленті становить від 850 до 1700 грн. При повторному порушенні протягом року покарання становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 1700 до 3400 грн.



Реалізація лікарських засобів дітям до 14 років через інтернет тягне за собою штраф у розмірі 200–300 неоподатковуваних мінімумів (3400–5100 грн), повторне порушення – штраф у розмірі 300–400 неоподатковуваних мінімумів (5100–6800 грн).



Нагадаємо, закон, що розглядається депутатами, був прийнятий після того, як дві неповнолітні школярки придбали в аптеці таблетовані ліки і випили їх у великій кількості, після чого одна з дівчаток померла.