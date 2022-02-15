ВРУ оновить законодавство по НАБУ

12:57 21 травень Київ, Україна

Сьогодні в першому читанні більшістю голосів був прийнятий новий законопроєкт про Національне антикорупційне бюро.

Закон №5459-1 визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом.

Визначено особливості порядку взаємодії бюро з Кабміном, центральними органами виконавчої влади, щоб виключити втручання уряду в діяльність НАБУ.

Також законопроєкт передбачає повноваження Кабміну щодо призначення та звільнення директора НАБУ.

Згідно з документом, конкурсний відбір на посаду директора бюро організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб. З них трьох осіб визначає Кабмін і три людини визначаються урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Також передбачено, що зовнішнє оцінювання ефективності діяльності НАБУ проводить комісія в складі трьох осіб, визначених урядом на підставі пропозицій партнерів.

Угода усуває правову невизначеність правового статусу особи, яка займає посаду директора НАБУ, яка виникла в зв'язку з рішенням Конституційного Суду.

Передбачено, що особа, призначена на посаду директора бюро, продовжує здійснювати всі повноваження до моменту призначення нового глави НАБУ за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади.