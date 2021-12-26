ВР на наступному тижні проведе чотири позачергових засідання

Верховна Рада на наступному тижні проведе не тільки планові пленарні засідання, а й позачергові.
Два додаткових засідання ініціювала коаліція, одне - опозиція. На четвертому розглянуть кадрові питання Кабміну.
Два додаткових засідання ініціювала коаліція, одне - опозиція. На четвертому розглянуть кадрові питання Кабміну.
Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомив глава фракції Голос Ярослав Железняк в Телеграм.
Депутат уточнив, що на вівторок і четвер засідання проведуть по порядку денному від коаліції. Всього можуть розглянути 31 законопроєкт.
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