ВР на наступному тижні проведе чотири позачергових засідання

16:08 23 квітень Київ, Україна





Два додаткових засідання ініціювала коаліція, одне - опозиція. На четвертому розглянуть кадрові питання Кабміну.



Верховна Рада на наступному тижні проведе не тільки планові пленарні засідання, а й позачергові.Два додаткових засідання ініціювала коаліція, одне - опозиція. На четвертому розглянуть кадрові питання Кабміну.

Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомив глава фракції Голос Ярослав Железняк в Телеграм.

"У плані весь тиждень першу половину голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер так точно Рада закриється ближче до 21:00. Як мінімум, вже відомо про чотири позачергових засідання на цьому тижні", - повідомив він.

Депутат уточнив, що на вівторок і четвер засідання проведуть по порядку денному від коаліції. Всього можуть розглянути 31 законопроєкт.