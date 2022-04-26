Ворожі ракети пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС

09:40 26 квітня Київ, Україна

Ще дві російські крилаті ракети пролетіли над українською АЕС – «Енергоатом»

Сьогодні о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя.



Пізніше у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучення російських крилатих ракет.



Ядерний тероризм із боку росії посилюється.

«Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовано 7 ядерних установок із величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою усьому світу», — заявляють в «Енергоатомі».

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.