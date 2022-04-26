Ворожі ракети пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС

Ще дві російські крилаті ракети пролетіли над українською АЕС – «Енергоатом»
Сьогодні о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя.
Пізніше у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучення російських крилатих ракет.
Ядерний тероризм із боку росії посилюється.
Пізніше у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучення російських крилатих ракет.
Ядерний тероризм із боку росії посилюється.
Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.
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