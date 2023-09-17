Ворог зміцнює оборону стратегічно важливого міста Токмак - розвідка

10:58 17 вересня Київ, Україна

Командування російських військ змушене визнати, що збудовані ними лінії укріплень не змогли перешкодити українським воїнам просуватися та звільняти окуповані землі. Тому, як повідомляє британська розвідка, окупанти зміцнюють оборону стратегічно важливого міста Токмака Запорізької області.

Зазначається, що навколо Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також риють нові окопи в районі, що містить 58-а загальновійськова армія Росії.

"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

У британській розвідці вважають, що поліпшення оборони міста, ймовірно, свідчить про все більшу занепокоєння Росії тактичним проникненням українських військ через першу основну лінію оборони на півночі Запорізької області.

Нагадаємо, у МОУ розповіли про успіхи під Бахмутом та Вербовим.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, минулої доби Сили оборони успішно відбили 13 атак Росії в районі Клищіївки.. У районі Мар'їнки росіяни зробили 11 невдалих спроб витіснити ЗСУ.