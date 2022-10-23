Ворог спішно залишає Херсонщину, - заявили у Генштабі ЗСУ

Російські загарбники тікають із населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у суботу, 22 жовтня.
Зокрема, противник повністю залишив села Чарівне та Чкалове, а з міста Берислав евакуйовано офіцерів та медперсоналу.
Зазначається, що при цьому почастішали випадки мародерства та пограбувань місцевих жителів.
Крім того, збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у Херсоні.. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.
Водночас триває практика розміщення ворогів у приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області.. При цьому триває освітній процес дітей місцевих мешканців.
Нагадаємо, російські війська, тікаючи від настання ЗСУ у Херсонській області, прикриваються цивільним населенням – оголосили евакуацію та створюють ажіотаж.
А напередодні у Херсоні відключили усі ліфти. Колаборанти пояснюють це нібито як запобіжний засіб перед "майбутнім обстрілом ЗСУ".
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