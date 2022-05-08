Ворог продовжує запеклі бої на сході. Зведення Генштабу

09:10 08 травня Київ, Україна

Прагнучи досягти хоч якихось результатів до 9 травня, ворог не припиняє запеклі бої на сході. Росія продовжує наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку внаслідок штурму російські окупанти захопили північну околицю Шандриголово на Донеччині, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України 8 травня.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступ у напрямі Новомихайлівки.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків ворог робить штурм. Продовжується підвіз озброєння, військової техніки, боєприпасів паливно-мастильних речовин задля забезпечення потреб угруповання військ РФ цьому напрямі.

На Южнобузькому та Таврійському напрямах угруповання військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів, проводить перегрупування та посилення підрозділів, нарощує систему вогневої поразки та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку для виявлення позицій ЗСУ противник застосовував безпілотник Орлан-10.

На Бессарабському напрямку ситуація залишається напруженою. Збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності Повна.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із Білорусі.

Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати район бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку.

Певні підрозділи ЗС РФ продовжують прикривати ділянку українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.

На Слобожанському напрямку супротивник зосередив основні зусилля на тому, щоб не допустити просування українських військ у бік кордону на північ та північний схід від Харкова.

Ворог робив артобстріли в районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни.. Для посилення оборони у районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи щодо інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Для посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35 загальновійськової армії у певні райони. Обстрілював позиції ЗСУ з артилерії.

Для уточнення становища українських військ ворог продовжував повітряну розвідку у районах Ізюму та Кам'янки.

ЗСУ вразили один вертоліт Мі-28Н, сім дронів Орлан, два дрони Форпост і дві крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей відбито дев'ять атак ворога, знищено 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, шість автомобілів та одна одиниця спеціальної інженерної техніки противника.