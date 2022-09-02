Ворог перегруповується на Запорізькому напрямку з метою наступу - Генштаб

09:25 31 серпня Київ, Україна

Російські агресори здійснюють перегрупування військ для наступу у Запорізькій області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають запеклі бої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у середу, 31 серпня.