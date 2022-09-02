Ворог перегруповується на Запорізькому напрямку з метою наступу - Генштаб

Російські агресори здійснюють перегрупування військ для наступу у Запорізькій області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають запеклі бої.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у середу, 31 серпня.
Так, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін. На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка та Кіндратівка Сумської області.
На Харківському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтов, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.
На Донецькому напрямку противник не залишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Сьогодні запеклі бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Першотравневого та Мар'їнки.
На Слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вернопілля. Авіація противника завдала удару неподалік від Вернопілля.
На Краматорському напрямку противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закотне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Даріївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Даріївки.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл з артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцева, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямах Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, продовжуються бої.
На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне становище у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, традиційно зазнав втрат і відступив.
На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасков'ївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.
На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріл уздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на вказаному напрямку.
На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріл військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомировка, Новомиколаївка, Лупарево, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Першотравневе, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарка, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкіне, Княжівка та Тополіно. Ударів авіації зазнали Андріївка та урочище Плотницьке.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатись загроза ракетних ударів по об'єктах та елементах інфраструктури у глибині території України.
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