Ворог нарощує темпи наступальної операції - Генштаб ЗСУ

07:52 28 квітня Київ, Україна

Почалася шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню.





Про ситуацію на







Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично в усіх напрямках російські окупанти надають інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Йде повномасштабна збройна агресія РФ проти України.Про ситуацію на фронтах станом на ранок 28 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook. Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично в усіх напрямках російські окупанти надають інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не зазначено. Шляхом утримання відповідного комплекту військ, ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їхнього переміщення до Східної операційної зони.





На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневої поразки артилерією по місту Харкову.





Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямі. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулігівка-Нова Дмитрівка та Андріївка-Велика Камишеваха.

З метою посилення наступного угруповання до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітрянодесантних військ, а також до 500 одиниць техніки.





У Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджено на оточенні угруповання військ Сил оборони.





Для виконання зазначеної мети на лиманському напрямку ворог покращив тактичне становище, намагається розвинути наступ на населений пункт.. Загарбники проводять підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець.





На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.





На Авдіївському напрямку з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного противник надає інтенсивний вогненний вплив.





На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське-Велика Новосілка та Любимівка-Зелене Поле.





На Таврійському напрямку підрозділи супротивника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перегрупування наших військ на інші напрямки.





Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.





На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджується на напрямках Херсон-Миколаїв та Херсон-Кривий Ріг.

Ворог внаслідок штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається зазнавати вогняної поразки за позиціями наших військ у районах населених пунктів Олександрівка та Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощують підрозділи реактивної та ствольної артилерії.



З метою коригування та оцінки результатів вогневої поразки ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.



За минулу добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одна крилата ракета та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.



Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суші. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п'ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.