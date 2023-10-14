Ворог завдав 150 ударів по Запорізькій області, поранено жінку - ОВА

11:35 14 жовтня Київ, Україна

Минулої доби ворог здійснив 150 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. В результаті є руйнування інфраструктури та житла, а також поранення отримала одна жінка. Про це 14 жовтня повідомив начальник Запорізької ОВ Юрій Малашко.

За його словами, 137 артобстрілів припали територією Новояковлівки, Гуляйполя, Орєхова, Залізничного, Роботино, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнею, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст та сіл.

Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка.

Також росіяни завдали авіаудару по Новоданилівці, здійснили 5 атак із застосуванням БпЛА по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також 7 разів обстріляли з РСЗВ Новояковлівку, Роботино та Малу Токмачку.

Зазначається, що до ОВА надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, війська Росії сьогодні вранці обстріляли Берислав, загинула жінка.