Ворог активізував розвідку дронами – слід чекати на нові ракетні удари

Війська Росії активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їхню підготовку до проведення нових ракетних ударів, - заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, росіяни проводять розвідку доволі системно.
За її словами, більшість уваги дронів сконцентровано на об'єктах інфраструктури, а також військових об'єктах.. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" та досягти "результатів".
Також Гуменюк повідомила, що на бойовому чергуванні у Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз знаходиться п'ять ракетоносіїв замість шести, оскільки підводний човен зайшов до пункту базування.
Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 12 атак ворога.
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