Ворог активізував розвідку дронами – слід чекати на нові ракетні удари

12:22 21 січня Київ, Україна

Війська Росії активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їхню підготовку до проведення нових ракетних ударів, - заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни проводять розвідку доволі системно.

"Ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, у той час, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди потрапити", - наголосила Гуменюк.

За її словами, більшість уваги дронів сконцентровано на об'єктах інфраструктури, а також військових об'єктах.. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" та досягти "результатів".

Також Гуменюк повідомила, що на бойовому чергуванні у Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз знаходиться п'ять ракетоносіїв замість шести, оскільки підводний човен зайшов до пункту базування.

"Наразі загальний залп ми оцінюємо у 36 калібрів, які готові у них. А загальне угруповання складається з 11 кораблів, у тому числі й ті, з яких і запускаються дрони-розвідники.. У принципі вони готові до цього (обстрілу – ред.), як і ми готові (до відображення – ред.), – заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 12 атак ворога.