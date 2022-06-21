ВР запровадить мораторій на підвищення тарифів на газ та теплопостачання

13:03 21 червня Київ, Україна

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 21 червня, 229 голосами підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №7427, яким запровадять мораторій на підвищення тарифів на газ та теплопостачання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.



Закон передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.



Дія мораторію триватиме до кінця воєнного стану та протягом пів року після його скасування.