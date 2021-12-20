ВР тимчасово знизила ПДВ на квитки на спортивні заходи

20:15 17 грудень Київ, Україна





Як зазначають автори ініціативи, через епідемію COVID-19 усі спортивні змагання в Україні було скасовано чи перенесено, тренування припинилися, а сфера спорту залишилася практично без прибутку. Верховна Рада України до 2024 року знизила ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 7 відсотків для квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівня, що відбуваються в Україні. Відповідне рішення у п'ятницю підтримали 287 народних депутатів.Як зазначають автори ініціативи, через епідемію COVID-19 усі спортивні змагання в Україні було скасовано чи перенесено, тренування припинилися, а сфера спорту залишилася практично без прибутку.

"Тільки зараз в умовах адаптивного карантину відновлюється проведення змагань, тому спорт у такий скрутний час потребує прямої держпідтримки", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Продаж квитків на спортивні заходи – це одна з частин фінансування спортивних організацій, яка іноді складає левову частку її бюджету, наголошують автори проєкту. Тому, на їхню думку, тимчасове зниження ПДВ для квитків допоможе стимулювати попит на них. Якщо закон про податкові пільги підпише президент, ціна на спортивні квитки має знизитись на 12 відсотків.