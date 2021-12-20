ВР внесла постанову про призначення віце-прем'єра ОПК

14:41 10 липень Київ, Україна

У п'ятницю, 10 липня, Верховна Рада зареєструвала документ, про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром - міністром з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК), на розгляд профільного комітету.

Документ зареєстрований Він спрямований на розгляд профільного комітету. Вніс кандидатуру Олега Уруського на пост віце-прем'єра і прем'єра з питань ОПК прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Що відомо про Олега УРУСЬКИЙ?

Олег Уруський є доктором технічних наук, професором, а також автором і співавтором десятків наукових праць. Він - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а також академік Міжнародної академії аеронавтики.

Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Був керівником підрозділу апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів. Був засновником багатьох компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З квітня 2020 року Уруський обіймає посаду директора інжинірингової компанії Прогресстех-Україна, яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогресстех-Україна - компанія Boeing. З квітня 2020 року Уруський обіймає посаду директора інжинірингової компанії Прогресстех-Україна, яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогресстех-Україна - компанія Boeing.



Компанія Прогресстех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії і інших галузей промисловості.



Прогресстехгруп (Progresstechgroup) - міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів в країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу.



В Україні Групу, крім Прогресстех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc.





