ВР повернула мита та ПДВ на ввезені в Україну товари

13:55 21 червня Київ, Україна

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 21 червня, проголосувала за повернення мита та ПДВ на товари, що ввозяться в країну, скасовані через війну.



Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали 234 депутати.



Рішення включає повернення мит на автомобілі, що ввозяться в Україну, і набуде чинності з 1 липня.



Закон відновлює оподаткування:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, які не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

При цьому від сплати збору до Пенсійного фонду звільняються легкові автомобілі, які оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).



Зазначимо, з 9 квітня до 14 червня в Україну завезли 163 тисячі авто. Загальна сума наданої пільги 17,8 млрд грн.