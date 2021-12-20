ВР спростила життя підприємцям

19:58 14 липень Київ, Україна

У другому читанні був схвалений законопроект №2524 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців».

Про це повідомляє офіційний сайт парламенту 14 липня.



Відповідно до закону, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, будуть відображатися в електронному кабінеті.



У документі прописана норма, що контролюючий орган повинен вести переписку з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.



Також закон скасував вимогу обов'язкової реєстрації книги обліку доходів.

Підкреслимо, в законі пропонували встановити, що платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Однак при розгляді в другому читанні відповідну врахована правку поставили на підтвердження, її підтримали лише 206 нардепів. У зв'язку з чим з документа прибрали цю норму. Обов'язок ведення книги в паперовому вигляді залишилася.

Так, перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк зазначив, проект №2524 взяли без ряду важливих норм, які "вирішили збити деякі колеги по комітету".