ВР України закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

14:48 16 грудень Київ, Україна





За ухвалу проголосували 331 депутат, повідомили на сайті парламенту. Верховна Рада прийняла ухвалу, в якій закликала колег з німецького Бундестагу визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.За ухвалу проголосували 331 депутат, повідомили на сайті парламенту.

"Верховна Рада має висловити офіційну та загальну позицію українського парламенту, яку зможуть почути та розглянути німецькі парламентарії при ухваленні ними рішення", - зазначають автори проєкту ціль ухвалення документа.

Ще влітку 2019 року Бундестаг закликали визнати Голодомор геноцидом. Тоді відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів, а профільний комітет німецького парламенту навіть провів відкрите засідання з цього приводу. Проте надалі процес загальмувався.



Однією з причин стала позиція МЗС Німеччини, яке відмовляється називати Голодомор геноцидом, аргументуючи це тим, що саме поняття не було визначено до 1951 року. Проте з такою позицією погоджуються не всі політики.



У Німеччині, як зазначають журналісти DW, вже були випадки визнання геноцидом подій, що відбулися до 1951-го. Йдеться про визнання Бундестагом геноцидом племен гереро і нама у 1904-1908 роках у Намібії та масового знищення вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни. Важливо, що в обох випадках країна вважає себе причетною до подій.



Наприкінці минулого року німецькі депутати говорили, що хотіли б відвідати Україну, щоб поринути у проблематику питання.



Нагадаємо, що Верховна Рада у 2006 році ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", а через 10 років парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору геноцидом. Соціологічні дослідження свідчать, що більшість українців вважають саме так.