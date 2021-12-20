ВР скоротила райони України

16:12 17 липень Київ, Україна

Питання про скорочення районів України піднімалося неодноразово, було внесено багато пропозицій, спочатку планувалося скоротити кількість районів до 129, пізніше говорилося про збільшення до 136.

У підсумку на засіданні Ради затвердили остаточну кількість районів - 136. За постанову Кабміну №3650 «Про утворення і ліквідацію районів», проголосували 238 нардепів.

Зокрема, комітет запропонував додатково створити такі дев'ять районів: у Вінницькій області - Жмеринський район, в Дніпропетровській - Синельниківський, в Закарпатській - Рахівський, в Івано-Франківській - Верховинський, в Київській - Вишгородський, в Одеській - Березовський район, в Херсонській - Бориславський і Скадовський райони, в Чернігівській - Корюківський район.

Детальніше з проектом карт нових районів кожної області і АР Крим можна ознайомитися: тут (карта представлена без запропонованих комітетом додаткових 9 районів).

Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу району.



Вибори депутатів райрад ліквідованих районів більше будуть не проводитися. Повноваження депутатів районних рад в ліквідованих районах, припиняються в день вступу повноважень депутатів, обраних на виборах в нових районах.



Центральна виборча комісія повинна забезпечити формування виборчих округів і проведення місцевих виборів з урахуванням нових районів. Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.



За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, постановою завершиться реформа децентралізації в Україні.

«Вибори депутатів районних рад районів, які були ліквідовані відповідно до цієї постанови, не проводяться», - сказано в документі.

При цьому ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей буде проведено після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України, зазначається в прийнятій постанові.