ВР зняла Рустема Умерова з посади голови Фонду державного майна - нардеп

18:23 04 вересня Київ, Україна

Комітет з економічних питань Верховної Ради України сьогодні, 4 вересня, схвалив рішення про зняття з посади голови Фонду державного майна Рустема Умерова. Цю інформацію надав народний депутат Ярослав Железняк.



За словами депутата, далі це рішення буде винесене на голосування у Верховній Раді.



На засіданні Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради було розглянуто інформацію про роботу Фонду державного майна України за період з вересня 2022 року, представлену головою Фонду Рустемом Умеровим. Це було зроблено на доручення голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. Також на засіданні було розглянуто заяву Рустема Умерова про звільнення.



За словами голови комітету Дмитра Наталухи, Комітет з питань економічного розвитку висловив підтримку рішенню про звільнення Рустема Умерова з посади голови Фонду державного майна України. За це рішення проголосували 11 членів комітету, ніхто не утримався або висловив протилежну думку.