ВР знову продовжить військовий стан

10:41 10 серпня Київ, Україна

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні продовжить термін дії військового стану та загальної мобілізації.

Про це у середу, 10 серпня, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

"Відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради найближчими днями. Поки що термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим", - написав він у телеграм-каналі.

Нардеп зазначив, що військовий стан буде продовжено вже вчетверте.

"Востаннє дія військового стану була продовжена на 90 діб до 23 серпня", - нагадав Желєзняк.

Разом із військовим станом буде продовжено і загальну мобілізацію, додав нардеп.