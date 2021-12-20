ВР розширила закон про соцзахист медпрацівників, які постраждали від COVID-19

14:12 18 листопад Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6192, який регулює питання соціального захисту постраждалих внаслідок коронавірусу медиків з закладів охорони здоров'я всіх форм власності. Законопроєкт загалом підтримали 320 народних депутатів.



Про це повідомили на сайті парламенту.



Навесні минулого року парламент ухвалив закон, який передбачав страхові виплати медпрацівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я, якщо вони отримали інвалідність або померли після інфікування на роботі. Водночас на їхніх колег із приватних лікарень, у тому числі найманих працівників ФОП та медиків, які працюють як самозайнятих, ці гарантії не поширювалися.

“Ми розуміємо, що хворіють та гинуть не лише медики з державних та комунальних установ. Справедливо виплачувати компенсацію всім медикам, незалежно від форми власності медичного закладу. Адже всі вони перебувають на передовій боротьбі з коронавірусом”, – зазначає голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Українських медиків, які померли від коронавірусу, прирівнюють до військових, смерть яких настала на службі. У разі смерті сім'ям мають виплачувати компенсацію у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, а у разі отримання інвалідності – 300 мінімумів або понад 600 тисяч гривень.



Для отримання коштів слід мати акт розслідування, підготовлений спеціальною комісією. Проте її робота раніше викликала скарги, зокрема, й від чиновників. Також не всім сім'ям виплачують гроші, адже адміністрації лікарень неохоче фіксують коронавірус як причину смерті працівників.



Цілий рік не могли отримати виплати, наприклад, рідні 52-річного лікаря Олега Гайди, який помер від ускладнень, спричинених ковідом, у червні 2020-го. Дві комісії, як з'ясували журналісти Bihus.info, підтвердили зараження чоловіка на роботі, проте Фонд соцстрахування відмовився платити і через суд оскаржив ці рішення.



Загалом минулого року Фонд соцстрахування направив понад 100 мільйонів гривень на виплати медичним працівникам та їхнім сім'ям, а цього року уряд виділив щонайменше 104 мільйони для виплат 68 сім'ям загиблих медиків.



У МОЗ повідомлялося, що за півтора року пандемії від ускладнень коронавірусу померло понад 800 медиків.