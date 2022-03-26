ВР прийняла закон про скасування обов'язкової періодичної переатестації моряків

17:14 29 червня Київ, Україна





Згідно з пояснювальною запискою, законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження



Таким чином, моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, змушені в обов'язковому порядку складати іспити в ДКК, "безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами".



Також наголошується, що повторне підтвердження кваліфікації моряків створює значне навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшується кількість осіб, що залучаються для прийняття іспитів, в поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій при обробці документів. Це призводить до утворення штучних черг для складання іспитів в ДКК.



Даний закон пропонує прибрати вимогу обов'язкової періодичної переатестації.



Повторне підтвердження диплома моряка дозволяється не більше ніж через п'ять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії при дотриманні наступних вимог: Верховна Рада , 330 голосами нардепів, прийняла законопроєкт №3944, який скасовує обов'язкову періодичну переатестацію моряків.Згідно з пояснювальною запискою, законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплома , а встановлює обов'язкові вимоги про проходження курсів підвищення кваліфікації та обов'язкової здачі кожним моряком іспитів в державних кваліфікаційних комісіях.Таким чином, моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, змушені в обов'язковому порядку складати іспити в ДКК, "безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами".Також наголошується, що повторне підтвердження кваліфікації моряків створює значне навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшується кількість осіб, що залучаються для прийняття іспитів, в поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій при обробці документів. Це призводить до утворення штучних черг для складання іспитів в ДКК.Даний закон пропонує прибрати вимогу обов'язкової періодичної переатестації.Повторне підтвердження диплома моряка дозволяється не більше ніж через п'ять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії при дотриманні наступних вимог:

придатності для роботи на суднах за станом здоров'я;

наявності підтверджених діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідну для диплома;

наявності підтвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику на морському і річковому транспорті стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, відповідних диплому, строком не менш в цілому 12 місяців з попередніх п'яти років або сумарно трьох місяців з попередніх шести місяців перед повторним підтвердженням диплома (або еквівалентного), стажу роботи на судні чи проходження схваленого курсу або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням при цьому функцій, відповідних наявному диплому, протягом не менше трьох місяців в понадштатній посаді або на посаді командного складу, нижче тієї, яка передбачена цим наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом дійсний.

Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах здійснюється не більше ніж через п'ять років без складання іспитів в разі наявності стажу роботи на судні протягом сумарно не менше трьох місяців з попередніх п'яти років або успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.



При цьому позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.