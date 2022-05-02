ВР підтримала заборону на продаж електронних сигарет неповнолітнім

11:29 02 грудня Київ, Україна

Під час засідання парламенту, 2 грудня, 309 народних депутатів підтримали законопроєкт, що забороняє продаж електронних сигарет громадянам, які не досягли повноліття.

При цьому передбачений перехідний період.



Документом пропонується з 1 січня 2021 ввести адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі електронними сигаретами і рідинами, які використовуються в електронних сигаретах, посилити відповідальність за продаж підакцизних товарів шляхом збільшення штрафу від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 грн - 23800 грн).



Також передбачається, що на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет.