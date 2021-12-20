ВР достроково припинила повноваження двох нардепів

08:07 31 березень Київ, Україна

На позачерговому засіданні нардепи проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.





Проєкт постанови №5012 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Скічка" підтримали 244 народних депутати. Таким чином, фракція "Слуга народу" тепер офіційно налічує 244 нардепи. Припинення повноважень нардепа Олександра Скічка пов'язане з його призначенням на посаду голови Черкаської ОДА. У Раду він був обраний по 197 округу (Черкаська обл.).



Проєкт постанови №4447 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Колихаєва" підтримали 252 народних депутати. Тепер в групі "Партія "За майбутнє" офіційно 22 депутати. Повноваження нардепа Ігоря Колихаєва припинені в зв'язку з обранням на посаду Херсонського міського голови. У Раду він був обраний по 184 округу (Херсонська обл.).

Варто відзначити, що тим самим звільняється два одномандатних округи: №184 в Херсонській області та №197 в Черкаській області. Дата виборів по цих округах буде оголошена пізніше.