Вперше в Україні приватизували морський порт

На Одещині морський торговельний порт Усть-Дунайськ продали на аукціоні за 201 млн гривень. Це перший випадок приватизації морського порту в Україні, повідомив Фонд державного майна у вівторок, 17 січня.
Глава Фонду держмайна Рустем Умеров заявив, що про Усть-Дунайськ майже всі забули, але він одним із перших відновив роботу після початку повномасштабної війни з росією.
Вказано, що з 1 квітня порт відновив роботу і з того часу перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей. Він потребує приватних інвестицій.
Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.
Вказано, що з 1 квітня порт відновив роботу і з того часу перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей. Він потребує приватних інвестицій.
Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.
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