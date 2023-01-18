Вперше в Україні приватизували морський порт

18:15 17 січня Київ, Україна

На Одещині морський торговельний порт Усть-Дунайськ продали на аукціоні за 201 млн гривень. Це перший випадок приватизації морського порту в Україні, повідомив Фонд державного майна у вівторок, 17 січня.

"Вартість Усть-Дунайська зросла більш ніж утричі, з 60 млн гривень стартової ціни до 201 млн переможної. За право приватизації порту в торгах суперничали вісім учасників", - йдеться у повідомленні.

Глава Фонду держмайна Рустем Умеров заявив, що про Усть-Дунайськ майже всі забули, але він одним із перших відновив роботу після початку повномасштабної війни з росією.



Вказано, що з 1 квітня порт відновив роботу і з того часу перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей. Він потребує приватних інвестицій.



Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.