Вперше в історії з'явиться доктрина НАТО з боротьби з БПЛА

08:10 22 жовтня Київ, Україна

Зміни, які дуже швидко відбуваються в сучасному світі, стосуються також методів ведення війни. "Війна машин" із фантастики стає реальністю. Це своє чергу потребує зміни військової методики, застосування нових систем навчання військовій справі.

Як повідомляє Defense News, у планах НАТО прийняти до кінця цього року доктрину боротьби з дронами. Документ, який має надавати членам Альянсу поради щодо багаторівневого захисту проти різних типів безпілотних літальних апаратів, стане першим в історії.

Наголошується, що в доктрині також буде визначено низку факторів організації загальної підготовки операторів антидронових систем.

Старший радник відділу нових викликів безпеки НАТО Клаудіо Палестині наголосив, що така "антидронова" доктрина вже у розробці. За його словами, завдання щодо розробки доктрини було надано на початку поточного року.

Основною доктриною стане випущений у 2019 році довідник, "в якому велика увага приділялася викладу керівних принципів ефективної протидії дронам". Але якщо у довіднику, який був "попереднім документом", було близько 600 сторінок, то доктрина буде викладена на 70-80 сторінках.

Поки що неясно, які принципи будуть викладені у документі. Однак відомо, що доктрина міститиме певні рекомендації щодо введення в експлуатацію системи (Counter Unmanned Aerial Systems), інтеграції багатодоменних та багаторівневих рішень та загальні стандарти навчання операторів БПЛА.

Документ мають надіслати на ратифікацію комітету НАТО з розробки військових оперативних стандартів вже найближчими тижнями. А погодити доктрину мають до кінця цього року. Втілюватимуть перший в історії документ такого роду шляхом закупівлі тих чи інших систем, боєприпасів тощо.

У той же час Клаудіо Палестині визнав, що потреба в такій доктрині виникла з урахуванням висновків з війни в Україні, де як українські військові, так і окупаційна армія Росії активно застосовують на полі бою безпілотники різних типів.

Раніше повідомлялося, що у Держприкордонслужбі України створили групи "мисливців за дронами".