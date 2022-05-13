Вперше Україна і Пакистан проведуть засідання спільної економічної комісії

18:32 10 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і Ісламської Республіки Пакистан Махдума Шаха Махмуда Куреші. Глави МЗС України та Пакистану домовилися про проведення спільної українсько-пакистанської комісії з питань економічного співробітництва, яка була заснована в 2012 році, але відтоді жодного разу не проводилася.Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і Ісламської Республіки Пакистан Махдума Шаха Махмуда Куреші.



"Глави української та пакистанської дипломатії домовилися провести незабаром перші після п'яти років перерви політичні консультації зовнішньополітичних відомств і перше в історії засідання Спільної українсько-пакистанської комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що Кулеба із задоволенням відзначив, що під час торішньої продовольчої кризи в Пакистані саме українські трейдери експортували критично необхідний обсяг зерна, який компенсував дві третини дефіциту.



Міністр зазначив, що Україна готова збільшити обсяги експорту, зокрема, спільно з Пакистаном розвивати торгівлю з іншими країнами регіону.



Міністри висловили спільне прагнення істотно збільшити кількість пакистанських студентів, які приїжджають на навчання в Україну.



Сторони також обмінялися запрошеннями здійснити візити.



Як повідомили в МЗС, двосторонній товарообіг між Україною і Пакистаном демонструє позитивну динаміку, зокрема, в 2020 році він збільшився на 288% в порівнянні з 2019 роком, а за перше півріччя 2021 - на 58% до аналогічного періоду 2020 року.



Спільна українсько-пакистанська комісія з питань економічного співробітництва була заснована в 2012 році, але відтоді не провела жодного засідання.



Політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Пакистану в останній раз проводилися в 2016 році.