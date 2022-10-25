Вперше з початку вторгнення росії в Україну прибув президент Німеччини

10:06 25 жовтня Київ, Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня прибув до Києва і має намір зустрітися із Володимиром Зеленським. Про це повідомила представниця президента.

"Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться", - сказав Штайнмайєр німецьким журналістам.

Як повідомляє Welt, Штайнмаєр прибув до України з неоголошеним візитом. Він прибув до Києва вперше з початку війни, 24 лютого. Видання пише, що візит президента ФРН відбувся із третьої спроби.



Зазначається, що Штайнмайєр хоче на власні очі побачити руйнування, спричинені російськими атаками.



За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися із загальним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму. Через удари росії по енергетичній інфраструктурі це стало великою проблемою.



Раніше Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр з міркувань безпеки скасував свій візит до Києва, запланований на четвер, 20 жовтня.