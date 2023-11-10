Вперше росія зайняла місце не судді, а підсудного в Міжнародному суді ООН

08:37 10 листопада Київ, Україна

Схоже, що росії настав час звикати до лави підсудного, а не до мантії судді. Хоча в судовій системі часто трапляються казуси, але займати місце і судді, і підсудного не дозволено нікому. Така ситуація виникла у Міжнародному суді ООН вперше в історії. Вперше росію не обрали до складу суддів Гаазького суду. Про це у четвер, 9 листопада, заявив президент Володимир Зеленський у (Twitter) Х.

"Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили росії у праві вчиняти правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати", - написав президент.

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою у голосуванні за Міжнародний суд ООН як у РБ ООН, так і у ГА ООН.

Відомо, що сьогодні ООН обирала представників до складу Міжнародного суду ООН. Представник росії Кирило Геворгян програв представнику Румунії – колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувалися до складу суду Східної Європи.

Зазначимо, Міжнародний суд ООН складається із 15 суддів, причому кожні три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитися підтримкою членів Ради Безпеки та Генасамблеї ООН.

Товарообіг Німеччини з Україною вперше став більшим, ніж з росією. З 2022 року Німеччина у відповідь на російську агресію проти України почала згортати торгівлю з росією, зокрема відмовившись від нафти та газу.

Китай остаточно виключив росію з проєкту лайнера CR929, який конкурує з літаками виробництва Boeing та Airbus. Китайський розробник просуває літак як китайську розробку.