Відродження «холодної війни»: Ходорковський представив ЄП доповідь про втручання Росії в справи ЄС

17:41 10 травень Київ, Україна

В Європарламенті (ЄП) заслухали доповідь опозиціонера, колишнього в'язня Кремля Михайла Ходорковського про втручання Російської Федерації в економічні і політичні справи країн Євросоюзу.

Подання документа відбулося в понеділок, 10 травня, на засіданні спеціального Комітету Європарламенту по іноземному втручанню в демократичні процеси в ЄС, в якому взяли участь представники Комітету у закордонних справах та інших ключових структур Європарламенту.

«Слід враховувати, що представлений проєкт «Досьє» є журналістським проєктом, він отримує дані від добровольців і перевіряє ці дані в міру сил. Частина цієї інформації не може бути підтверджена інформаторами в суді через побоювання за своє життя і за життя сімей. Тому ці матеріали призначені виключно для інформування комітету і, на наше переконання, є в цілому правдивими. Вони не призначені для оприлюднення без додаткової перевірки», - зауважив російський опозиціонер.

Ходорковський підкреслив, що дії Кремля на території Європейського Союзу є недружніми і нагадують відродження «холодної війни». Він навів факти відверто ворожої поведінки Росії, серед яких доведена причетність російських спецслужб до отруєння Олександра Литвиненка в 2006 році, вбивство у Відні чеченського діяча Умара Ісраїлова в 2009 році, загадкова загибель в Лондоні в 2011 році інформатора у справі Магницького юриста Олександра Перепеличного, в шлунку якого виявили отруйні речовини, в 2018 році - замах на Сергія Скрипаля, в результаті якого від бойової отрути загинула випадкова громадянка Великобританії, в 2019 році в Берліні був застрелений чеченський опозиціонер Зелімхан Хангошвілі.

«Існують серйозні підстави для того, щоб припускати, що Кремль, крім вбивства політичних опонентів, вдається до відвертих диверсій на території Євросоюзу. Я говорю про вибух на арсеналі боєприпасів в Чехії в 2014 році, в результаті чого загинули двоє чеських громадян. Кремль безпосередньо бере участь у збройному конфлікті на Донбасі в Україні і несе відповідальність за першу з часів Другої світової війни анексію частини території європейської держави, - я говорю про Крим», - сказав Ходорковський.

Крім того, за його словами, доведено, що кремлівська адміністрація прямо втручалася у внутрішню політику західних країн. У цьому контексті він нагадав про задокументовані свідчення щодо втручання Росії у вибори в США в 2016 році, про спроби російського керівництва впливати на внутрішню політику у Франції і в інших країнах.



Російський опозиціонер навів дані, згідно з якими тільки в Німеччині, одній з найбільш уражених втручанням Кремля європейських країн, працюють не менше 200 агентів російських спецслужб, і ця інформація відома німецьким правоохоронним органам. Він навів приклади корупційних зв'язків з участю фізичних осіб і компаній в Німеччині, Австрії, Франції і в інших країнах Євросоюзу.



Як зазначив Ходорковський, він готовий надати дані, що підтверджують цю інформацію, для правоохоронних органів ЄС, але не має наміру надавати їх представникам російської влади.



Як повідомлялося, в цей час Євросоюз розгляне можливість реагування на недружню поведінку Росії і має намір провести стратегічний аналіз двосторонніх відносин між ЄС і РФ.