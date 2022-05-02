Вік - не перешкода. Тепер на держслужбі можна залишатися після 65 років

15:05 03 грудня Київ, Україна

У першому читанні Верховна Рада України прийняла поправки до закону "Про державну службу". Згідно з прийнятими змінами, у разі необхідності державний службовець може залишатися на займаній ним посаді після того, як йому виповнилося 65 років.



Метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.



Крім того, наголошується, що у виняткових випадках виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.