17:33 12 жовтня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму біля переправи через Керченську протоку утворилася черга з понад 800 вантажівок.



Про це повідомляє телеграм-канал.

"Очікування порома в Керчі. Понад 800 машин. Пором ходить один і рідко", - сказано в повідомленні.



Зазначається, що самопроголошена кримська влада тимчасово заборонила переміщення через поромну переправу таких вантажів, як брухт, великогабаритні вироби з металу, коріандр у мішках, томатна паста в бочках.



Ці вантажі з росії до Криму і назад вимагають перевозити через окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької областей.