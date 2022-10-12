У тимчасово окупованому Криму біля переправи через Керченську протоку утворилася черга з понад 800 вантажівок.
Про це повідомляє телеграм-канал.
Зазначається, що самопроголошена кримська влада тимчасово заборонила переміщення через поромну переправу таких вантажів, як брухт, великогабаритні вироби з металу, коріандр у мішках, томатна паста в бочках.
Ці вантажі з росії до Криму і назад вимагають перевозити через окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької областей.
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