Біля Криму сформовано ешелон із ворожими військовими катерами

На залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторними катерами.
Про це 21 червня повідомили у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
Зокрема, на залізничних платформах помічені два катери БМК-15, два БМК-130, а також один катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.
Зокрема, на залізничних платформах помічені два катери БМК-15, два БМК-130, а також один катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.
БМК - буксирно-моторний катер. Він призначений для буксирування поромів при влаштуванні мостових та поромних переправ, перенесення мосту, закидання якорів, для розвідки річки та виконання різних завдань при обладнанні та утриманні переправ.
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