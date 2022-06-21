Біля Криму сформовано ешелон із ворожими військовими катерами

13:29 21 червня Київ, Україна

На залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторними катерами.

Про це 21 червня повідомили у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.



Зокрема, на залізничних платформах помічені два катери БМК-15, два БМК-130, а також один катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.

"Очевидно, що катери будуть відправлені на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - йдеться у повідомленні.



БМК - буксирно-моторний катер. Він призначений для буксирування поромів при влаштуванні мостових та поромних переправ, перенесення мосту, закидання якорів, для розвідки річки та виконання різних завдань при обладнанні та утриманні переправ.