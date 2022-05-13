Повітряний спецзагін США прибув до Вінниці

07:20 10 серпня Київ, Україна

Вчора у Вінниці зустріли представників повітряного спецзагону США, вони прибули в Україну для проведення спільних американсько-українських повітряних навчань.

Про це повідомив сайт Міністерства оборони України.



"Військовослужбовці 352-го крила сил спеціальних операцій прибули в Україну на двох військово-транспортних літаках МС-130 для проведення спільних навчань", - відзначили у повідомленні.



Основною метою заходу є підвищення рівня сумісності між підрозділами країн-партнерів.



В рамках навчань, які триватимуть близько місяця, військові США і України будуть обмінюватися досвідом в питаннях тактичної евакуації, надання першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантування особового складу та вантажів.



"У планах є проведення і спільних тренувальних польотів для поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 в повітрі", - додали в міністерстві.



