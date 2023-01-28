Повітряні сили ЗСУ очікують від партнерів два батальйони винищувачів

Україна очікує отримати від західних партнерів 24 сучасні винищувачі в рамках першого подібного пакету допомоги. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє іспанське видання El Pais у суботу, 28 січня.
За його словами, йдеться про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.
При цьому пріоритетом для України є американські винищувачі F-16.. Але також розглядаються як варіанти французькі літаки Rafale та шведські Gripen.
Юрій Ігнат зазначив, що окрім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе одразу розраховувати на отримання винищувачів – потрібно не менше півроку на навчання пілотів та команд наземного обслуговування.
Раніше в Офісі президента заявили, що розблоковано питання надання Україні F-16. При цьому це питання має три складові.
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