Повітряні сили ЗСУ очікують від партнерів два батальйони винищувачів

13:06 28 січня Київ, Україна

Україна очікує отримати від західних партнерів 24 сучасні винищувачі в рамках першого подібного пакету допомоги. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє іспанське видання El Pais у суботу, 28 січня.

За його словами, йдеться про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

При цьому пріоритетом для України є американські винищувачі F-16.. Але також розглядаються як варіанти французькі літаки Rafale та шведські Gripen.

"24 винищувачі були б лише терміновою першою фазою в новому розділі доставки зброї в країну, в яку вторглася росія", – пише видання.

Юрій Ігнат зазначив, що окрім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе одразу розраховувати на отримання винищувачів – потрібно не менше півроку на навчання пілотів та команд наземного обслуговування.

Раніше в Офісі президента заявили, що розблоковано питання надання Україні F-16. При цьому це питання має три складові.