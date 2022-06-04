10:37 04 червня Київ, Україна

Українські штурмовики та бомбардувальники, які росія «давно знищила», продовжують завдавати ударів по колонах рашистів, накопиченню техніки, особового складу та логістичним центрам.

За даними Оперативного командування Південь, повітряні сили ЗСУ атакували російські війська на Херсонщині.

Так, двома Су-25 завдано удару по скупченню противника під Іванівкою. Ще два удари завдано по накопиченню супротивника в районі Солдатського та Давидова Брода.

Повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань на півдні країни знищено 19 солдатів армії РФ, гаубиця Мста-Б, три самохідні гармати Гіацинт-С та склад боєприпасів.

За 100 днів війни українська бойова авіація здійснила понад 1000 нальотів на війська російських окупантів, повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

"З 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, накопиченню техніки та особового складу та логістичним центрам. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, живу силу та інші важливі об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні ударною авіацією ЗСУ знищено понад 20 одиниць бойової бронетехніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника.