Повітряні сили успішно збили чотири із шести ракет окупантів

Повітряні сили України знищили чотири із шести ракет, які росія запустила по Україні вночі 28 серпня.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 були збиті українськими винищувачами та зенітно-ракетними комплексами.
Окупанти випустили шість ракет морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
Дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34, які окупанти направили у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Повітряні сили наголосили, що є влучання у цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині.
Також повідомляється, що авіація Повітряних сил минулої доби завдала понад 10 авіаударів по окупантах.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 були збиті українськими винищувачами та зенітно-ракетними комплексами.
Окупанти випустили шість ракет морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
Дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34, які окупанти направили у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Повітряні сили наголосили, що є влучання у цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині.
Також повідомляється, що авіація Повітряних сил минулої доби завдала понад 10 авіаударів по окупантах.
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