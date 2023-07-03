Повітряні сили успішно ліквідували 13 ворожих "Шахедів"

11:08 03 липня Київ, Україна

Сьогодні вночі, 3 липня, українські захисники успішно впоралися зі знищенням 13 ворожих безпілотних літальних апаратів "Шахед" із 17 запущених.



Про це повідомили представники Повітряних сил.



Окупаційні російські війська здійснили чергову атаку за допомогою іранських ударних дронів "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку.



Усього було зафіксовано 17 запусків "Шахедів".



Протиповітряна оборона активно діяла у південних, східних та центральних областях.



Результатом успішної роботи Повітряних сил у співпраці з іншими компонентами української оборони було знищення 13 ударних безпілотників "Shahed-136/131". Інші не досягли своїх цілей. Попередньо повідомляється про мінімальні втрати з боку українських сил.



За останню добу та поточний час повітряна авіація Повітряних сил виконала безліч вильотів, у тому числі 15 на ураження ворожих об'єктів, техніки, логістичної інфраструктури та військових сил противника.