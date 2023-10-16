Повітряні сили знищили дві ракети Х-59 та 11 ударних дронів Shahed
09:43 16 жовтня Київ, Україна
У ніч на 16 жовтня армія рф атакувала Україну за кількома напрямками, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 безпілотників "Shahed-136/131".
"Всього було зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Авіаційними ракетами атаковані північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема, на захід", - йдеться у повідомленні.
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