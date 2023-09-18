Повітряні сили знищили 18 "Шахедів" та 17 крилатих ракет

09:48 18 вересня Київ, Україна

Вночі 18 вересня сили ППО знищили 18 "Шахедів" із 24 та 17 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, якими росія атакувала Україну.

Про це вранці повідомили у Повітряних силах.



За даними Повітряних сил, "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ - рф і мис Чауда - ТОТ Крим). Всього було зафіксовано 24 ударні БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей.



18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною за маршрутом прямування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС російські окупанти зробили з Волгоградської області. Було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.



Усі 17 – знищені силами та засобами Повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.