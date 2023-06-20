Повітряні сили України знищили 32 із 35 ударних дронів

10:08 20 червня Київ, Україна

Повітряні сили Збройних сил України успішно знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", запущених російськими силами по Україні в ніч проти 20 червня.



Про це інформували Повітряні сили у своєму каналі у Telegram.

"Вночі 20 червня противник атакував іранськими керованими боєприпасами "Shahed-136/131" військові та інфраструктурні об'єкти України. Загалом окупанти використали 35 ударних дронів, але завдяки ефективній протиповітряній обороні нам вдалося знищити 32 з них", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Повітряних сил, російські сили запускали дрони "Шахед" з північного та південного напрямів - із Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.



В основному окупанти націлювалися на Київську область, де було збито понад 20 ударних безпілотників.



Загальна кількість знищених дронів "Шахед" становила 30 завдяки діям Повітряних сил, а ще два були знешкоджені силами Сухопутних військ.



Крім того, російські окупанти здійснили нічну ракетну атаку на Запоріжжя за допомогою балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300.