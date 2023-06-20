Повітряні сили України знищили 32 із 35 ударних дронів

Повітряні сили Збройних сил України успішно знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", запущених російськими силами по Україні в ніч проти 20 червня.
Про це інформували Повітряні сили у своєму каналі у Telegram.
Про це інформували Повітряні сили у своєму каналі у Telegram.
За інформацією Повітряних сил, російські сили запускали дрони "Шахед" з північного та південного напрямів - із Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
В основному окупанти націлювалися на Київську область, де було збито понад 20 ударних безпілотників.
Загальна кількість знищених дронів "Шахед" становила 30 завдяки діям Повітряних сил, а ще два були знешкоджені силами Сухопутних військ.
Крім того, російські окупанти здійснили нічну ракетну атаку на Запоріжжя за допомогою балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300.
В основному окупанти націлювалися на Київську область, де було збито понад 20 ударних безпілотників.
Загальна кількість знищених дронів "Шахед" становила 30 завдяки діям Повітряних сил, а ще два були знешкоджені силами Сухопутних військ.
Крім того, російські окупанти здійснили нічну ракетну атаку на Запоріжжя за допомогою балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300.
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